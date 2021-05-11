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Ислам Махачев поднялся в рейтинге UFC

Ислам Махачев поднялся в рейтинге UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отыграл одно место в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Россиянин, который до этого располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает десятое место, разделяя его с Полом Фелдером.

Нил Магни после победы над Джеффом Нилом отыграл одно место в рейтинге полусредневесов. Теперь он занимает восьмую строчку.

В сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс, обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман и лучший полулегковес Александер Волкановски.

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