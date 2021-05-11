Николай Валуев отреагировал на трагедию в казанской школе

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал трагические события, произошедшие в Казани сегодня, 11 мая.

Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

«Казань. Пока без всяких комментариев. Это потом. Сейчас скорбь. Мир погибшим. Здоровья пострадавшим. Терпения и силы родным и близким», — написал Николай Валуев на своей странице в социальной сети «Инстаграм».