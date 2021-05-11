Дана Уайт высказался о перспективах Тони Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт убеждён, что бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон может вернуться на топ-уровень, если победит Бенейла Дариуша на грядущем турнире UFC.
«Для Тони это будет большой поединок. Фанаты любят Фергюсона, если он выйдет в октагон и выступит хорошо, он снова вернётся в число топ-бойцов дивизиона. Посмотрим, что нам покажет Фергюсон», — приводит слова функционера BJ Penn.
Напомним, в предстоящие выходные в Техасе пройдёт номерной турнир UFC 262. В его соглавном турнире выступит Тони Фергюсон. Его соперником станет Бенейл Дариуш. Фергюсон проиграл два последних поединка, уступив поочерёдно Джастину Гэтжи и Чарльзу Оливейру.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.
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