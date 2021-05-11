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Хабиб прокомментировал трагедию в Казани

Хабиб прокомментировал трагедию в Казани
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани. Спортсмен упомянул о событиях в Татарстане на своей странице в «Инстаграме».

«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов, добавив к посту фото школы, в которой случилась трагедия. На снимок наложена следующая запись: «Казань, мы с тобой!»

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в социальной сети.

Утром 11 мая стало известно о стрельбе в одной из казанских школ. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли десять человек, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

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