Хабиб прокомментировал трагедию в Казани

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани. Спортсмен упомянул о событиях в Татарстане на своей странице в «Инстаграме».

«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов, добавив к посту фото школы, в которой случилась трагедия. На снимок наложена следующая запись: «Казань, мы с тобой!»

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в социальной сети.

Утром 11 мая стало известно о стрельбе в одной из казанских школ. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли десять человек, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.