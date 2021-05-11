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Энтони Джонсон арестован за использование чужой банковской карты

Энтони Джонсон арестован за использование чужой банковской карты
Бокс/ММА / Bellator 0

Экс-претендент на титул UFC, а ныне боец Bellator Энтони Джонсон был арестован по обвинению в использовании чужой кредитной карты, сообщает MMAMania.

Боец был арестован полицией штата Коннектикут в Нью-Канаане. Правоохранители обратили внимание на Джонсона в связи со старым делом. В сентябре 2019 года Энтони приобрёл авиабилет, использую банковскую карту другого человека без спроса.

На данный момент Джонсон вышел на свободу под залог, но 8 июня он предстанет перед судом. Если вина спортсмена будет доказана, ему будет грозить тюремное заключение. Энтони Джонсон в прошлом уже не раз имел проблемы с законом, так что его личное дело также сыграет против него.

Напомним, недавно Энтони вернулся в клетку после многолетнего простоя. На турнире Bellator 258 Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто и вышел в полуфинал Гран-при полутяжёлого веса, где должен встретиться с чемпионом лиги Вадимом Немковым.

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