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Харди объяснил, почему Макгрегору, Порье и Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба

Харди объяснил, почему Макгрегору, Порье и Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Дэн Харди рассказал, почему, по его мнению, Конору Макгрегору, Дастину Порье и Джастину Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба Нурмагомедова. Вакантный пояс оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

По словам Харди, в UFC хотят, чтобы чемпионский пояс получил боец, не проигрывавший Нурмагомедову.

«С точки зрения UFC в этом есть опасность. Если дать титульный бой Гэтжи и он завоюет пояс, он будет значить уже не так много, поскольку все видели, как Хабиб его победил. Такая проблема появляется, когда чемпион уходит непобеждённым, имея пояс.

В UFC ненавидят такие вещи. Такое тут же обесценивает пояс. Если надеть пояс на Макгрегора, Порье или Гэтжи, все увидят то же самое: Хабиб доминировал в боях с ними, мол, пояс не так много значит», — цитирует Харди Daily Express.

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