Харди объяснил, почему Макгрегору, Порье и Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Дэн Харди рассказал, почему, по его мнению, Конору Макгрегору, Дастину Порье и Джастину Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба Нурмагомедова. Вакантный пояс оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.
По словам Харди, в UFC хотят, чтобы чемпионский пояс получил боец, не проигрывавший Нурмагомедову.
«С точки зрения UFC в этом есть опасность. Если дать титульный бой Гэтжи и он завоюет пояс, он будет значить уже не так много, поскольку все видели, как Хабиб его победил. Такая проблема появляется, когда чемпион уходит непобеждённым, имея пояс.
В UFC ненавидят такие вещи. Такое тут же обесценивает пояс. Если надеть пояс на Макгрегора, Порье или Гэтжи, все увидят то же самое: Хабиб доминировал в боях с ними, мол, пояс не так много значит», — цитирует Харди Daily Express.
- 12 мая 2021
-
13:04
-
12:07
-
11:01
-
10:01
-
09:00
-
07:40
-
06:39
-
00:41
-
00:32
- 11 мая 2021
-
23:26
-
22:16
-
21:26
-
20:30
-
19:48
-
18:31
-
17:51
-
17:47
-
17:29
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:45
-
14:07
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:06
-
07:11
-
06:57
-
00:43
- 10 мая 2021
-
22:03
-
19:31
-
18:40