Тайсон Фьюри признался, что у него проблемы с психическим здоровьем

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри признался, что на протяжении всей жизни испытывает проблемы с психическим здоровьем.

«Психическое здоровье — это реальная проблема. Я испытываю её на протяжении всей жизни.

Я знаю, насколько это реально. Никогда не ждите, что человек, испытывающий проблемы с психическим здоровьем, точно выйдет на бой. Я и сам раньше снимался с боёв из-за проблем с психическим здоровьем. И я знаю бойцов, которые поступали так же.

Это реальное заболевание. Если не видишь его физически, это не значит, что его не существует. Оно более чем реально, это тихий убийца. В настоящее время многие страдают из-за проблем с психическим здоровьем, особенно на фоне пандемии», — приводит слова Фьюри Independent.

