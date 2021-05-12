Протест Власова на судейство в бое со Смитом был отклонён

Всемирная боксёрская организация (WBO) рассмотрела протест команды российского боксёра Максима Власова на судейство в титульном поединке с американцем Джо Смитом-младшим. Также россиянин подал протест из-за отсутствия правильной процедуры допинг-контроля.
Поединок соперников проходил в Оклахоме (США) в августе 2020 года. Смит победил решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
«Мы получили ответ от WBO. В организации сообщили, что назначением судей и допинг-контролем занималась боксёрская комиссия Оклахомы, которая и несёт за это ответственность. И тут возникает вопрос к WBO: как можно полностью разрешать организовывать чемпионский бой по вашей версии какой-то другой стороне.
В общем, наша апелляция в WBO не удовлетворена: никакого пересмотра результата или назначения реванша не последовали. Мы возмущены такими действиями, точнее полным бездействием, и вместе с юристами будем анализировать дальнейшие шаги», — цитирует менеджера боксёра Олега Богданова РИА «Новости».
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