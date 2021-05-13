Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время очередного прямого эфира в «Инстаграме» высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Кадыров заявил, что готов заплатить Нурмагомедову любой гонорар за бой с представителями бойцовского клуба «Ахмат».
«В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвёт ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он в «Ахмате» любого. Так что… Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших и… Посмотрим», — сказал Кадыров.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Это произошло сразу после того, как Хабиб защитил чемпионский титул, победив Джастина Гэтжи.
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