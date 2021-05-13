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Ислам Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля

Ислам Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Россиянин Ислам Махачев проведёт поединок с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC 17 июля.

Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники, близкие к ситуации люди подтвердили, что устные договорённости уже есть. Контракты, как ожидается, будут подписаны после официального сообщения от ESPN. Город и место проведения турнира 17 июля пока не подтверждены.

В марте Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.

В мае Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отыграл одно место в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Россиянин, который до этого располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает десятое место, разделяя его с Полом Фелдером.

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