Турнир UFC 262 побил рекорд по продажам билетов в Хьюстоне

На турнир UFC 262 продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.
Турнир состоится 15 мая на спортивной арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, США.
В качестве главного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. Также в основном карде выступят Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
Полный кард турнира UFC 262 выглядит следующим образом:
Основной кард
Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнель – Роджерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиан Араужу
Эдсон Барбоса – Шейн Бургос
Предварительный кард
Роналдо Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано
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