Турнир UFC 262 побил рекорд по продажам билетов в Хьюстоне

На турнир UFC 262 продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.

Турнир состоится 15 мая на спортивной арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, США.

В качестве главного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. Также в основном карде выступят Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

Полный кард турнира UFC 262 выглядит следующим образом:

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш

Мэтт Шнель – Роджерио Бонторин

Кэтлин Чукагян – Вивиан Араужу

Эдсон Барбоса – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналдо Соуза – Андре Мунис

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джейми Пикет – Джордан Райт

Джина Мазани – Присцила Кашоэйра

Кевин Агилар – Такер Лутц

Кристос Гиагос – Шон Сориано