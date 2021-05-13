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Турнир UFC 262 побил рекорд по продажам билетов в Хьюстоне

Турнир UFC 262 побил рекорд по продажам билетов в Хьюстоне
Бокс/ММА / UFC 0

На турнир UFC 262 продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.

Турнир состоится 15 мая на спортивной арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, США.

В качестве главного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. Также в основном карде выступят Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

Полный кард турнира UFC 262 выглядит следующим образом:

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнель – Роджерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиан Араужу
Эдсон Барбоса – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналдо Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано

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