Российскому экс-бойцу UFC дали 8,5 лет колонии за похищение человека в Москве

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский, на счету которого один поединок в UFC, получил 8,5 лет колонии за инцидент с похищением и вымогательством денег у бизнесмена в Москве, произошедший в октябре 2019 года. Об этом информирует «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение столичной прокуратуры.
В октябре 2019 года члены банды с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, около дома по Мичуринскому проспекту встретились со знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы. Коммерсант отказался, тогда злоумышленники, в числе которых был Сосновский, затолкали мужчину в автомобиль и увезли в офисное помещение. Бизнесмена удерживали, пытаясь с помощью угроз (вплоть до убийства) получить около 400 тыс. рублей, которые тот якобы задолжал их общей знакомой.
На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах, в том числе одна победа в одном бою в UFC.
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