Вартанян — о словах Кадырова: Хабиб — плод труда и стремления, он выступал за Россию

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России, а боец UFC Хамзат Чимаев заявил: «Мы и его порвём, если он захочет».

«Хабиб никогда не выступал под флагом России — это факт, но он же россиянин. Он выступал за Россию — это тоже факт.

С другой стороны, любой спортсмен представляет прежде всего себя. К тому же в индивидуальном виде спорта. Даже спортсмены, которые сейчас поедут на Олимпиаду, будут прославлять своё имя.

Во-вторых, Хабиб вряд ли проект UFC, потому что они его долгое время задвигали. Он сам себе выиграл место под солнцем. Хабиб — плод труда и стремления к цели.

Что касается поединка с членом «Ахмата», у них нет бойца того же веса, что Нурмагомедов. Чимаев, например, дерётся в 84 кг. Как их можно сравнивать? Это всё равно что Чимаева с Нганну сравнить. Мне кажется, Хабиб даже не думает об этом. Чимаев молод, и ему нужен этот эффект популярности. Возможно, он просто играет на публику», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.