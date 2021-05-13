Джон Джонс показал видео тренировки по боксу. Де ла Хойя отреагировал
Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежее видео, в котором показано, как он тренирует боксёрские навыки.
На пост отреагировал легендарный боксёр Оскар де ла Хойя, бывший чемпион мира в шести весовых категориях.
«Понравились левый джеб и левый апперкот. Отличная форма», — написал он в комментариях.
33-летний Джон Джонс выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.
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