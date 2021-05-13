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Алексей Олейник узнал имя следующего соперника. Бой состоится 19 июня

Алексей Олейник узнал имя следующего соперника. Бой состоится 19 июня
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Алексей Олейник узнал дату следующего поединка и имя соперника. Ветеран смешанных единоборств выступит 19 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), его соперником станет представитель Молдавии Сергей Спивак, сообщает «Вестник ММА» в «Твиттере».

Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда он досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандераа. Всего на счету Сергея в UFC 5 поединков, в трёх из них он победил.

Напомним, главным событием турнира UFC 19 июня станет встреча Корейского Зомби Чан Сон Джона с Дэном Иге.

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