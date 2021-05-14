Хабиб Нурмагомедов показал фото на коне

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен сидит на коне.
«Не будь, говорили наши старшие, как который, оседлав коня, забыл Аллаха и, сойдя с коня, вспомнил его.
Наилучшее поклонение — это быть благодарным», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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