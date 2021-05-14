Ислам Махачев: топ-10 лёгкого веса UFC — кучка мерзких стариков

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал гневный пост в «Твиттере», адресованный бойцам, отказавшимся драться с ним.
«Топ-10 лёгкого веса UFC — кучка мерзких стариков. Ни один из них не принял предложенного боя.
Независимо от этого я продолжу идти вперёд и скоро заберу пояс — с этим клоунами или без них. Увидимся 17 июля», — написал Махачев в своём «твиттере».
В марте Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года. Ранее в мае он отыграл одно место в рейтинге легковесов UFC. Россиянин, который до этого располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает десятое место, разделяя его с Полом Фелдером.
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