Дариуш: Фергюсону стоит осознать, что я перед ним. Ему не надо думать о Нурмагомедове

Боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш, который в ближайшие выходные сразится с представителем лёгкой весовой категории Тони Фергюсоном на турнире UFC 262, поделился ожиданиями от поединка с американцем. Ранее Фергюсон вновь оскорбил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, Тони стоит осознать, что перед ним стою я. Ему сейчас не нужно беспокоиться о Хабибе», — рассказал Дариуш на пресс-конференции.
Также он обратился к Фергюсону.
«Я хочу увидеть всё, что у тебя есть. Надеюсь, ты выйдешь биться так, как говоришь. Я буду готов ко всему», — добавил боец.
Напомним, в ночь с 15 на 16 мая мск Тони Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем на турнире UFC 262. Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год сложился для него неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, то уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В феврале он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC.
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