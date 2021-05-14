Чимаев выложил провокационное фото с Хабибом и снова обратился к его брату

Боец UFC Хамзат Чимаев снова не сдержался и ответил на сообщение Абубакара Нурмагомедова, который призвал чеченского спортсмена со шведским паспортом не переводить всё в плоскость противостояния народов, а отвечать только за свои слова.
Хамзат, реагируя на такой совет, выложил на своей странице в «Инстаграме» скрин с провокационным фото, на котором Хабиб в окружении своей команды ведёт жёсткий диалог с Артёмом Лобовым. При этом Чимаев написал, что всегда разбирается «один на один», а не с «толпой». Также Хамзат прямо упомянул Хабиба.
«У меня девиз один на один, а не толпой на одного. Если было, что сказать, надо было с мной связаться, а не на публику играть, мы ещё увидимся там, в Америке, парнишка! Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет — это была уверенность, мне нельзя быть уверенным?» — написал Чимаев.
Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».
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