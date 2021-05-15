Чимаев снова удалил пост об Абубакаре Нурмагомедове

Боец UFC Хамзат Чимаев снова удалил пост в «Инстаграме». Речь идёт о сообщении, в котором спортсмен сначала выступил с примирительной риторикой в адрес народов Дагестана, но в конце дал понять, что конфликт с Абубакаром Нурмагомедовым ещё не завершён.

Тогда Чимаев написал Абубакару, что ещё «увидится с ним». Теперь это сообщение пропало со страницы Хамзата.

Напомним, конфликт между Хамзатом и Абубакаром начался после того, как Нурмагомедов упрекнул Чимаева за слова, в которых тот выражал уверенность в способности «порвать» Хабиба. Сам экс-чемпион UFC никак не отреагировал на выпады чеченца со шведским паспортом, между тем Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на конфликт в «Инстаграме».

Чимаев — брату Хабиба: с тобой мы ещё увидимся, парнишка