Чимаев снова удалил пост об Абубакаре Нурмагомедове
Боец UFC Хамзат Чимаев снова удалил пост в «Инстаграме». Речь идёт о сообщении, в котором спортсмен сначала выступил с примирительной риторикой в адрес народов Дагестана, но в конце дал понять, что конфликт с Абубакаром Нурмагомедовым ещё не завершён.
Тогда Чимаев написал Абубакару, что ещё «увидится с ним». Теперь это сообщение пропало со страницы Хамзата.
Напомним, конфликт между Хамзатом и Абубакаром начался после того, как Нурмагомедов упрекнул Чимаева за слова, в которых тот выражал уверенность в способности «порвать» Хабиба. Сам экс-чемпион UFC никак не отреагировал на выпады чеченца со шведским паспортом, между тем Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на конфликт в «Инстаграме».
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