Теофимо Лопес: я многому научился у Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, что многому научился у своего предыдущего соперника, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко.

«Я — лучший в мире. Что меня делает таковым? Меня возвысил поединок с Ломаченко. Когда дерёшься и побеждаешь лучших, то чему-то учишься у них. Я научился многим тактикам у Василия», — приводит слова американца гондурасского происхождения Boxingnews24.

Напомним, Ломаченко и Лопес встретились в октябре 2020 года. Теофимо победил единогласным решением судей и отобрал у Василия три пояса. Следующий поединок Лопес проведёт в июне 2021 года. Его соперником станет австралийский боксёр, официальный претендент на титул IBF Джордж Камбосос.