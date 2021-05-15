Вайдман, сломавший ногу, приступил к тренировкам на беговой дорожке

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман начал восстановительные процедуры после перелома ноги. Боец опубликовал видео, на котором он работает на беговой дорожке, совершая небольшие шаги.

«Сегодня большой день. Я могу вновь поставить ногу на землю и ходить по антигравитационной беговой дорожке. Она смещает мой вес, позволяя нагружать ногу, с её помощью я могу ходить. Это мой первый шаг к возвращению.

Мы пытаемся вновь запустить связь между мозгом и ногами, улучшить кровообращение и ускорить восстановление. Я впервые вспотел с момента боя и сделал кардио», — написал Вайдман в своём «инстаграме», выложив соответствующее видео.

Вайдман сломал ногу на 17-й секунде поединка с Юрайем Холлом, который проходил на турнире UFC 261. Крис неудачно пробил лоукиком.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вайдмана.