Вайдман, сломавший ногу, приступил к тренировкам на беговой дорожке

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман начал восстановительные процедуры после перелома ноги. Боец опубликовал видео, на котором он работает на беговой дорожке, совершая небольшие шаги.
«Сегодня большой день. Я могу вновь поставить ногу на землю и ходить по антигравитационной беговой дорожке. Она смещает мой вес, позволяя нагружать ногу, с её помощью я могу ходить. Это мой первый шаг к возвращению.
Мы пытаемся вновь запустить связь между мозгом и ногами, улучшить кровообращение и ускорить восстановление. Я впервые вспотел с момента боя и сделал кардио», — написал Вайдман в своём «инстаграме», выложив соответствующее видео.
Вайдман сломал ногу на 17-й секунде поединка с Юрайем Холлом, который проходил на турнире UFC 261. Крис неудачно пробил лоукиком.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вайдмана.
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