Махачев сделал прогноз на бой Оливейры и Чендлера

Российский боец ММА Ислам Махачев высказался о главном поединке турнира UFC 262. В главном событии Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра оспорят титул в лёгком весе.

«Оливейра выиграет сабмишеном. А вы что думаете, ребята?» – написал Махачев в своём «твиттере».

Соперники оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Российский боец объявил об уходе в октябре 2020 года сразу после того, как одержал победу в титульном поединке с Джастином Гэтжи. Заявление он сделал прямо в октагоне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.



В со-главном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.