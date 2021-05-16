Все результаты турнира ММА Серия-32: Народный Кубок

Вчера, в субботу, 15 мая состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия 32: Народный Кубок, в ходе которого прошли 11 поединков.

1. Игорь Мачульский (Россия) – Павел Кузнецов (Россия). Мачульский победил техническим нокаутом в 1 раунде (00:23);

2. Руслан Гасанов (Россия) – Александр Епишов (Россия). Епишов победил сабмишеном в 1 раунде (02:50);

3. Иван Шаров (Россия) – Алексей Кириченко (Россия). Шаров победил сабмишеном в 1 раунде (02:45);

4. Мухаммад Салимов (Таджикистан) — Жовботир Бозоров (Узбекистан). Салимов победил сабмишеном в 1 раунде (01:55);

5. Андрей Бирюков (Россия) — Казбек Апаев (Россия). Апаев победил техническим нокаутом в 1 раунде (00:38);

6. Эрбол Джакыпов (Кыргызстан) — Вячеслав Гераскин (Россия). Гераскин победил техническим нокаутом в 1 раунде (01:19);

7. Павел Летунов (Россия) — Владлен Сидоренко (Россия). Сидоренко победил удушающим приёмом в 1 раунде (00:33);

8. Сергей Хрисанов (Россия) — Андрей Новиков (Россия). Хрисанов победил нокаутом в 1 раунде (00:18);

9. Иван Паршиков (Россия) — Рудольф Мнацаканян (Россия). Паршиков победил техническим нокаутом во 2 раунде (01:38);

10. Александр Балаур (Россия) — Максим Викторов (Россия). Викторов победил в 1 раунде из-за отказа угла соперника (05:00);

11. Илья Варварский (Россия) победил Нуржигита Караева (Кыргызстан) единогласным решением судей.