Все результаты турнира ММА Серия-32: Народный Кубок

Вчера, в субботу, 15 мая состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия 32: Народный Кубок, в ходе которого прошли 11 поединков.
1. Игорь Мачульский (Россия) – Павел Кузнецов (Россия). Мачульский победил техническим нокаутом в 1 раунде (00:23);
2. Руслан Гасанов (Россия) – Александр Епишов (Россия). Епишов победил сабмишеном в 1 раунде (02:50);
3. Иван Шаров (Россия) – Алексей Кириченко (Россия). Шаров победил сабмишеном в 1 раунде (02:45);
4. Мухаммад Салимов (Таджикистан) — Жовботир Бозоров (Узбекистан). Салимов победил сабмишеном в 1 раунде (01:55);
5. Андрей Бирюков (Россия) — Казбек Апаев (Россия). Апаев победил техническим нокаутом в 1 раунде (00:38);
6. Эрбол Джакыпов (Кыргызстан) — Вячеслав Гераскин (Россия). Гераскин победил техническим нокаутом в 1 раунде (01:19);
7. Павел Летунов (Россия) — Владлен Сидоренко (Россия). Сидоренко победил удушающим приёмом в 1 раунде (00:33);
8. Сергей Хрисанов (Россия) — Андрей Новиков (Россия). Хрисанов победил нокаутом в 1 раунде (00:18);
9. Иван Паршиков (Россия) — Рудольф Мнацаканян (Россия). Паршиков победил техническим нокаутом во 2 раунде (01:38);
10. Александр Балаур (Россия) — Максим Викторов (Россия). Викторов победил в 1 раунде из-за отказа угла соперника (05:00);
11. Илья Варварский (Россия) победил Нуржигита Караева (Кыргызстан) единогласным решением судей.
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