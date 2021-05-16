Ландо Ванната раздельным решением судей победил Майка Гранди

На турнире UFC 262 в ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда между американцем Ландо Ваннатой и британцем Майком Гранди.
В результате Ванната победил Гранди раздельным решением судей.
Также на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За 8 секунд до конца 2-го раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.
Напомним, что в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.
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