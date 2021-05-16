Звезда рестлинга Голдберг взял Дану Уайта на удушающий

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» звезда рестлинга и шоумен Билл Голдберг в шутку применил к главе UFC Дане Уайту удушающий приём. Уайт в ответ постучал Голдбергу по руке.
Момент из трансляции появился в «твиттере» UFC Europe. «Голдберг готовится к бою против Мэтта Серры», — говорится в описании к посту.
Турнир UFC 262, проходящий в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр», собрал 18 тысяч зрителей. Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.
Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.
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