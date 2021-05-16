Фергюсон потерпел третье поражение кряду, уступив Дариушу на турнире UFC 262
В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился соглавный поединок турнира UFC 262, в котором встретились бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
Схватка прошла при тотальном доминировании Дариуша. Американец ассирийского происхождения в каждом раунде переводил Фергюсона в партер и уверенно контролировал ситуацию. Во втором раунде Фергюсон вынес попытку жёсткого болевого приёма от Дариуша.
В итоге все судьи отдали победу Дариушу — 30:27, 30:27, 30:27.
Фергюсон потерпел третье поражение кряду, до этого он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, боец одержал седьмую победу кряду. До турнира UFC 262 он занимал девятое место в рейтинге лёгкого веса.
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