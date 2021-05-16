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Оливейре на завоевание титула понадобилось 28 поединков, это новый рекорд UFC

Оливейре на завоевание титула понадобилось 28 поединков, это новый рекорд UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его главном поединке встретились Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. На кону схватки стоял титул в лёгком весе, оставленный вакантным Хабибом Нурмагомедовым.

Победу в этом поединке нокаутом во втором раунде одержал Оливейра. Таким образом, он стал новым чемпионом лиги. При этом Чарльз установил редкий рекорд. На завоевание титула ему понадобилось 28 поединков. Ранее рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC принадлежал экс-обладателю пояса в среднем весе Майклу Биспингу.

Напомним, Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Победа над Чендлером стала для него девятой кряду. Всего в промоушене он одержал 19 побед.

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