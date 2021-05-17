Бетербиев: нехороший написал: Хабиб порвёт любого из «Ахмата». Реакция Кадырова адекватная

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России, а боец UFC Хамзат Чимаев заявил: «Мы и его порвём, если он захочет».
«Хотел бы сказать по поводу высказываний многоуважаемого Рамзана Ахматовича, нашего брата, моего брата. Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого из клуба «Ахмат». Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так.
Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича – это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца из этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвёт? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвёт».
Я считаю, что его реакция была адекватной. Он сказал, что, если вы хотите посмотреть, пожалуйста», — рассказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу KavkazPress.
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