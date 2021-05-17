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Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших тяжеловесов в истории бокса от Boxrec

Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших тяжеловесов в истории бокса от Boxrec
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко оказался на первом месте в списке лучших тяжеловесов в истории, составленном изданием Boxrec. 45-летний Кличко опередил таких легендарных чемпионов, как Джо Луис и Мохаммед Али, ставших вторым и третьим соответственно.

Лучшие тяжеловесы в истории бокса (версия Boxrec)

1. Владимир Кличко — 652,6 очка (64 победы, пять поражений)
2. Джо Луис — 568,6 (66-3)
3. Мохаммед Али — 535,1 (56-5)
4. Рокки Марчиано — 482,5 (49-0)
5. Сонни Листон — 441,1 (50-4)
6. Леннокс Льюис — 427,9 (41-2, 1 ничья)
7. Риддик Боу — 322,9 (43-1)
8. Тайсон Фьюри — 317,4 (30-0, 1 ничья)
9. Виталий Кличко — 301,6 (45-2)
10. Майк Тайсон — 270,7 (50-6)

45-летний Владимир Кличко показал впечатляющую физическую форму. Фото
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