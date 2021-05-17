А. Емельяненко оценил шансы Чимаева в возможном бою с Нурмагомедовым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что думает по поводу возможного поединка бойца UFC Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя.

«Да там (в UFC. — Прим. «Чемпионата») любой может стать (чемпионом. — Прим. «Чемпионата»). Они ведь гоняют вес, за сутки наедают по 10-15 килограммов.

Любой удар может стать нокаутирующим. Чимаев может победить и Хабиба: попасть точно в бороду и нокаутировать», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».

Вместе с тем, по словам бойца, он не думает, что такой бой состоится.

«Думаю, он не пойдёт на это. У него хитрый контракт с UFC, по которому он ещё три года после ухода из организации не может нигде драться», — добавил Александр.



