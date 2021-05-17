Конор Макгрегор показал фото с новорождённым сыном

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал отцом в третий раз. На своей странице в «Инстаграме» ирландец опубликовал фотографию с новорождённым сыном.

«Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Риан Макгрегор», — написал Конор.

Посмотреть фотографию можно на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, летом прошлого года Конор и его возлюбленная Ди Дэвлин обручились. Пара уже давно состоит в отношениях.

Следующий поединок Макгрегора состоится 10 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он проведёт третий бой с Дастином Порье.