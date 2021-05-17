Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал дату следующего боя своего брата Усмана, который выступает в Bellator.
«Как же приятно тренироваться в своё удовольствие. Раньше были времена, а теперь моменты. Усман начал во всю готовиться к очередному своему бою, который пройдёт 30 июля в Штатах», — написал Хабиб.
Посмотреть фотографию можно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.
В октябре 2020 года Хабиб одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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