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Пётр Ян — Дане Уайту: как там ситуация с моим поясом?

Пётр Ян — Дане Уайту: как там ситуация с моим поясом?
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Пётр Ян на своей странице в «Инстаграме» показал видео с тренировки и обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Отличное начало рабочей недели. Работа с отягощением — для скорости и мощности. Формулу силы все знаете? Стерлядь там напуган, пытается избежать нас! Дана, как там ситуация с моим поясом?» — написал Ян.

Посмотреть видео можно на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.

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