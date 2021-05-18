Кадыров: я даже не знал Шлеменко, думал, он актёр или блогер. Везде говорит, болтает
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что раньше не знал, кто такой Александр Шлеменко. 36-летний Шлеменко — бывший чемпион Bellator в средней весовой категории.
Ранее Кадыров предложил бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России. Шлеменко в ответ на это заявил, что обвинения Хабибу притянуты.
«Я даже не знал Шлеменко. Вначале думал, что это актёр или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день даёт интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном в «инстаграме» ya_pomoshnik_kra_95.
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