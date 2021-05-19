Чарло: если Головкин хочет получить пояс WBC, он у меня. Я готов к бою
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло заявил, что готов провести бой с обладателем поясов IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Чемпионы сражаются с чемпионами. Мы объединяем титулы. Но если нет, мы не собираемся сидеть сложа руки. Есть другие парни, у которых есть пояса, такие как Головкин, Канело и Андраде, так что в конце концов это произойдёт. Я не тороплюсь. Я молод и всё ещё веселюсь, наслаждаюсь тем, что делаю лучше всего. Если Головкин хочет получить пояс WBC, он у меня. Он здесь и открыт для объединения. Я готов к бою», — приводит слова Чарло Yahoo Sports.
На счету Чарло 31 победа в 31 бою в профессиональном боксе, у Головкина 41 победа, одно поражение и одна ничья.
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