«Диктаторы падут, нет сомнений». Владимир Кличко высказался о конфликте на Донбассе

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился мнением о конфликте на юго-востоке Украины. Кличко выразил уверенность, что Украина выйдет победителем из конфликта на Донбассе.

«У нас есть вызовы в геополитике. Но я более чем уверен, что всё пройдёт. В политике всё требует времени. У Украины есть вызовы из-за войны. Но это пройдёт. С помощью союзников. Сам ты пойдёшь быстрее, но в команде — дальше.

Я верю, что всё, что делается из-за принуждения, имеет свой конец. Как и диктаторство. Диктаторы падут. В этом нет сомнений. Точно понимаю, что всегда будет борьба между добром и злом. Она никогда не останавливается. Но ты хочешь становиться лучше, потому что добро больше зла. Зла меньше, просто оно звучит громче. Нам стоит оставаться стойкими, продолжать драться за демократию», — цитирует Кличко «Спорт Сегодня».