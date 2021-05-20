Жозе Альдо встретится с Педро Муньосом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо проведёт следующий поединок 7 августа 2021 года, сообщает BJ Penn. На турнире UFC 265 бразилец встретится с Педро Муньосом.
Альдо последний раз появлялся в октагоне в декабре 2020 года. Тогда он встретился с Марлоном Верой и победил единогласным решением судей. Благодаря тому успеху бразилец закрыл серию из трёх поражений кряду. На данный момент ветеран лиги занимает пятое место в рейтинге легчайшего веса.
Что касается Муньоса, он последний раз бился в феврале нынешнего года. Тогда ему удалось справиться с Джимми Риверой, таким образом, Муньос прервал серию из двух поражений. Педро занимает восьмое место в рейтинге легчайшего веса.
Напомним, пока главным событием UFC 265 называют титульную встречу Аманды Нуньес с Джулианной Пеньей.
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