Льюис: похоже, Нганну всё ещё хочет получить бой с Джонсом, поэтому просто игнорирует меня

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис высказался о возможном поединке с действующим чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.
«Это ещё не совсем официально, я не знаю. Похоже, он всё ещё хочет получить бой с Джоном Джонсом, поэтому просто пытается игнорировать меня. Вот на что это похоже.
Меня это совсем не волнует. Мне всё равно. Я хочу, чтобы у него было как можно больше времени. Если он хочет показать пояс своей стране, это прекрасно. Так что я буду ждать, когда он будет готов. Но если нет, то это тоже нормально. Если он хочет драться с Джонсом, пусть дерётся, а я встречусь со Стипе Миочичем. Или если они хотят, чтобы я дрался с Джонсом, я буду драться с ним. Это не имеет значения», — приводит слова Льюиса Bloody Elbow со ссылкой на интервью для MMA Junkie.
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