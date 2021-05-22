Лореда потерпела первое поражение в карьере, уступив Гай на турнире Bellator 259

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» на турнире Bellator 259 состоялся поединок 22-летней американской спортсменки Валери Лореда с 26-летней соотечественницей Ханной Гай.



В результате победу в бою единогласным решением судей одержала Ханна Гай. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три – на Bellator. Для Гай это четвёртая победа в ММА при одном поражении.

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Напомним, что главном бою турнира Bellator 259 чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг будет защищать свой титул от посягательств американки Лесли Смит. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.