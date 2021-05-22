Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лореда потерпела первое поражение в карьере, уступив Гай на турнире Bellator 259

Лореда потерпела первое поражение в карьере, уступив Гай на турнире Bellator 259
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» на турнире Bellator 259 состоялся поединок 22-летней американской спортсменки Валери Лореда с 26-летней соотечественницей Ханной Гай.

В результате победу в бою единогласным решением судей одержала Ханна Гай. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три – на Bellator. Для Гай это четвёртая победа в ММА при одном поражении.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, что главном бою турнира Bellator 259 чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг будет защищать свой титул от посягательств американки Лесли Смит. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Bellator 2021. Bellator 259, Анкасвилл, США
Валери Луреда - Ханна Гай (W)
22 мая 2021, суббота. 04:15 МСК
Ханна Гай
Окончено
UD
Валери Луреда
Завораживающая дуэль взглядов. Мгновенное превращение Валери из модели в бойца. Видео Завораживающая дуэль взглядов. Мгновенное превращение Валери из модели в бойца. Видео
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021