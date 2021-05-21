Завораживающая дуэль взглядов. Мгновенное превращение Валери из модели в бойца. Видео

В ночь на 22 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 259. В главном бою вечера чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг будет защищать свой титул от посягательств американки Лесли Смит. Но в основном карде значится ещё один крайне примечательный бой.

Восходящая звезда женского ММА Валери Лореда проведёт свой четвёртый поединок в Bellator. Непобеждённой американке кубинского происхождения будет противостоять соотечественница Ханна Гай. И 22-летняя Валери по прозвищу Мастер в полной мере оправдывает ставки, которые на неё делает руководство лиги.

Начнём с того, что Лореда блестяще провела свой предыдущий поединок. А для её соперницы та схватка была не просто принципиальной, складывалось впечатление, что это был бой жизни. 34-летняя Тара Графф, называющая себя Крошечный террор, устроила натуральную травлю соперницы в социальных сетях, в красках рассказывая, что она сотворит с молоденькой красоткой, когда окажется напротив неё в клетке.

В итоге Графф была уверенно нокаутирована, а Валери в очередной раз исполнила свой зажигательный танец. К слову, не везёт Таре на красоток. Ещё одна миловидная девушка-боец, на сей раз из России, в следующем бою потушила ей свет уже на 29-й секунде боя. Да-да, это была наша Диана Авсарагова.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Несмотря на то что титульным на Bellator 259 значится чемпионский бой главной женской звезды лиги, изрядная доля внимания досталась и Лореде. Валери напомнила журналистам и фанатам, что она ещё достаточно юна, полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и ставит перед собой максимально амбициозные цели.

«У меня за плечами три профессиональных боя. Но люди почему-то не осознают мой возраст. Ещё совсем недавно я жила в крохотной квартирке-студии с минимальными удобствами. Я от многого отказывалась, чтобы тренироваться в American Top Team.

Сегодня у меня полноценный контракт, и я занимаюсь тем, что делает меня счастливой. Я знаю, что мой бой идеален, дизайн баннера идеален, мой угол идеален, мои косы идеальны. Всё должно быть идеально, чтобы я чувствовала себя полностью готовой и спокойно вышла в клетку», — рассказала Валери в интервью изданию mmafighting.com.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Не подвела своих поклонников Мастер и на церемонии взвешивания с дуэлью взглядов. Мы вновь увидели яркую, пластичную и уверенную в себе Лореду, которая и на камеру сыграла великолепно, и определённую степень агрессии в адрес своей предстоящей соперницы продемонстрировала. Удивительно, как за долю секунды Мастер органично трансформировалась из дефилировавшей модели в грозного бойца. Пластика этой девушки завораживает.

По выражению лица Скотта Кокера было очевидно, насколько он доволен тем, что эта девушка – часть его организации. Правда, далеко не все консервативно настроенные болельщики оценили появление 22-летней девушки с тремя боями (пусть и победными) в основном карде турнира. Но Лореда планирует в очередной раз убедить скептиков.

«Когда я оказываюсь в клетке, то делаю одно — убиваю, — заявила Валери. — Как только это происходит, я снова превращаюсь в себя. А танец — это приятная мелочь. Ну а поскольку кого-то она беспокоит, а кого-то – злит, я собираюсь танцевать прямо перед лицом соперницы. После того как мой танец стал вирусным, мне начали писать и звонить продюсеры и режиссёры. Но для меня приоритет сейчас – боевые искусства и тренировки. Мне всего 22 года. Сначала я должна исполнить мечту – стать мастером боевых искусств и выиграть «Танцы со звёздами». А потом – всё остальное».

Скотт Кокер поверил этой девушке, когда они обсуждали контракт.

«Я сказала им, что стану самой узнаваемой и самой влиятельной женщиной в мире, если они дадут мне такую возможность, и они сделали это. Я открыла новый рынок, испаноязычный рынок, теперь все там знают, что такое Bellator, так что сейчас я очень счастлива. Я всегда отдаю дань уважения тем, кто верил в меня, когда я была никем», — заверила Валери.