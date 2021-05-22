«Хорошо повеселилась прошлой ночью». Лореда прокомментировала поражение от Ханны Гай
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22-летняя американская спортсменка Валери Лореда прокомментировала поражение в поединке с 26-летней соотечественницей Ханной Гай.
«Я хорошо повеселилась прошлой ночью. Не могу дождаться следующего поединка, мне очень нравится то, что я делаю», — написала Лореда в своём «твиттере».
Бой состоялся в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» на турнире Bellator 259. Победу в бою единогласным решением судей одержала Ханна Гай. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три – на Bellator. Для Гай это четвёртая победа в ММА при одном поражении.
В главном поединке турнира Крис Сайборг техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator в бою с Лесли Смит
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