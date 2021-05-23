Вандера победил Тафу на турнире UFC Вегас 27

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках основного карда американец Джаред Вандера встретился с австралийцем Джастином Тафа.
Бой продлил все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.
В главном событии турнира выступят экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт.
Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28). Армяно-американский боец Эдмен Шахбазян единогласным решением проиграл представителю Швеции Джеку Хеманссону.
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