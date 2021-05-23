Следующим соперником Шаблия в Bellator может стать Примус
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Российский боец Александр Шаблий может провести следующий бой с бывшим чемпионом лиги Брентом Примусом.
«Сейчас я сделаю паузу. Мне интересно провести следующий бой против Примуса», — приводит слова Шаблия ТАСС.
В дебютном бою в Bellator Шаблий единогласным решением судей победил представителя Великобритании Элфи Дэвиса. Поединок прошёл в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан-Арена». В главном бою турнира бразильянка Крис Сайборг Жустину техническим нокаутом в пятом раунде победила американку Лесли Смит и защитила пояс Bellator в полулёгком весе.
Таким образом, российский спортсмен одержал свою 20-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь три поражения. Для 29-летнего британца это поражение стало пятым за карьеру при 14 победах.
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