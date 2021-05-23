Следующим соперником Шаблия в Bellator может стать Примус

Российский боец Александр Шаблий может провести следующий бой с бывшим чемпионом лиги Брентом Примусом.

«Сейчас я сделаю паузу. Мне интересно провести следующий бой против Примуса», — приводит слова Шаблия ТАСС.

В дебютном бою в Bellator Шаблий единогласным решением судей победил представителя Великобритании Элфи Дэвиса. Поединок прошёл в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан-Арена». В главном бою турнира бразильянка Крис Сайборг Жустину техническим нокаутом в пятом раунде победила американку Лесли Смит и защитила пояс Bellator в полулёгком весе.

Таким образом, российский спортсмен одержал свою 20-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь три поражения. Для 29-летнего британца это поражение стало пятым за карьеру при 14 победах.