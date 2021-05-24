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Лореда показала печальные последствия поражения от Гай на Bellator 259

Лореда показала печальные последствия поражения от Гай на Bellator 259
Арина Ершова
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Американка Валери Лореда на своей странице в «Инстаграме» показала печальные последствия поражения в поединке с 26-летней соотечественницей Ханной Гай.

Гай одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три — на Bellator.

Бой состоялся в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» на турнире Bellator 259. Победу в бою единогласным решением судей одержала Ханна Гай. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три — на Bellator. Для Гай это четвёртая победа в ММА при одном поражении.

В главном поединке турнира Крис Сайборг Жустину техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator в бою с Лесли Смит.

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