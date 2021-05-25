Кормье предположил, почему президент UFC запретил Сен-Пьеру бой с де ла Хойей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал новость о том, что президент промоушена Дана Уайт заблокировал поединок бывшего чемпиона в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Ранее об этом рассказал глава Triller Райан Кавана.
«Слишком рискованно позволять такому парню, как Жорж Сент-Пьер, боксировать с Оскаром де ла Хойей. С финансовой точки зрения всё выглядит здорово, но риск слишком велик.
Даже если учесть, что Оскару уже под 50, всё равно это большой риск для Сен-Пьера. Если он выйдет на бой и его побьют, это будет выглядеть очень плохо: величайший боец всех времён проиграет нокаутом 50-летнему боксёру (де ла Хойе 48 лет. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Кормье Essentially Sports.
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