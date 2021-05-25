Шлеменко: всем советую оградить ребёнка от гаджетов и телевизора

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался на тему воспитания детей.
«Нужно постараться оградить ребенка. Я вообще всем советую оградить ребенка от всяких гаджетов, телевизора. Пусть тогда он сам найдёт себе интересы. Может быть, в спорте, может, начнёт заниматься чем-то творческим.
Конечно, проще всунуть ему в руки какую-нибудь игрушку, какой-нибудь гаджет, и он сам за тебя всё сделает: сам воспитает ребенка, правда, непонятно как, но отвлечёт, даст тебе свободную минутку, тебе будет проще самому чем-то заниматься.
Нужно просто определиться, нужен ли ребенку спорт. К счастью, есть очень много различных видов спорта, и из них можно выбрать тот, который будет по душе. Но здесь очень важно понимать, кому отдать ребёнка. Я считаю, что есть большая заслуга тренера, который может заинтересовать ребенка или, наоборот, отпугнуть, отбить у него желание», — сказал Шлеменко в эфире «Народного славянского радио».
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