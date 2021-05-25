Роналдо отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме», поставив эмодзи кулака

Легендарный бразильский футболист Роналдо оставил комментарий под постом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

«Для всех моих подписчиков со всего мира», — написал Нурмагомедов, прикрепив текст к своему фото, на котором он машет рукой. Роналдо отписался в комментариях, поставив несколько эмодзи с изображением кулака.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPRjJInM6GD/

44-летний Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча».

32-летний Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в лёгком весе, на его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Он завершил карьеру в октябре 2020 года, победив Джастина Гэтжи.