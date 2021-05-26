Майкл Пэйдж: мне нравится Bellator, но в будущем я хочу проверить себя в UFC

Боец Bellator Майкл Пейдж рассказал, что в будущем хотел бы попробовать себя в UFC.
«100 процентов. Если честно, единственной причиной, по которой я начал заниматься MMA, было желание попасть в UFC. Это было и, очевидно, до сих пор остаётся одним из самых ярких шоу. Конечно, сейчас появляется множество организаций, но в целом, особенно когда я начинал, любой, кто приходил в ММА, ставил перед собой цель попасть в UFC. И большинство людей остаются такими же.
Да, мне нравится Bellator, и я наслаждаюсь своим успехом. Но я определённо чувствую, что в какой-то момент мне нужно прикоснуться к UFC и проверить себя и там. У меня контракт с Bellator, и у меня есть некоторые цели, которых я должен достичь. Чувствую, что я близок к этому. Но в будущем я определённо вижу себя в UFC», — приводит слова Пэйджа MMA Junkie.
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