Сен-Пьер раскрыл условия предложенного боя с де ла Хойей
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, на каких условиях прошёл бы его бой с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, если бы такой поединок удалось организовать. Ранее сообщалось, что Сен-Пьеру предложили бой с де ла Хойей, но президент UFC Дана Уайт запретил канадцу выступать в этом мероприятии.
«У нас были бы перчатки побольше, раунды состояли бы из двух минут, а всего их было бы восемь. Таким образом, условия были бы другими, чтобы это больше напоминало шоу. Это менее опасно.
Часть прибыли от проведения боя пошла бы на благотворительность. К сожалению, поединок не состоялся. Но это было бы здорово», — приводит слова Сен-Пьера BoxingScene.
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